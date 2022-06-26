Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды26 июня 2022 5:57

Хедлайнером фестиваля Imandra Viking Fest в Мончегорске станет Нейромонах Феофан

Он выступит 27 августа
Ника СВЕТЛОВА
27 августа в Мончегорске выступит Нейромонах Феофан.

27 августа в Мончегорске выступит Нейромонах Феофан.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

27 и 28 августа в Мончегорске пройдет Imandra Viking Fest. 27 августа на главной сцене выступит Нейромонах Феофан.

- Он ловко соединил в своем творчестве два совершенно разных направления музыки, чем и заслужил всенародную любовь. Вместе с ним в селение прибудут его бессменные помощники — медведь, музыкальных дел Никодим-мастер, неистовый барабанщик и красна девица Анастасия, ответственная за ядреное звучание аккордеона, - сообщили организаторы фестиваля.

Еще одним хедлайнером станет группа "Эпидемия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru