В Мурманской области вводят именную стипендию для активной молодежи

Активную молодежь в Мурманской области поддержат стипендиями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
25 июня в Мурманске открылся первый круглосуточный Арктический форум для молодежи "Крайний Север - бескрайние возможности". На нем губернатор Андрей Чибис сообщил о новой форме поддержки северян.
- Вводим именные стипендии для активной молодежи Мурманской области: 15 тысяч рублей в месяц в течение года за достижение успехов в научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.
Выберем 100 человек со всего региона, - рассказал Андрей Чибис.
Напомним: студентам в Мурманской области предложили поднять стипендии. Получаемой суммы не хватает на самостоятельную жизнь.
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