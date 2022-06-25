В Мурманске пройдут бесплатные ночные кинопоказы в уличном кинотеатре

Фильмы будут показывать с 21.00 до 2.00 (с 25 на 26 июня). Фото: gov-murman.ru

В Мурманске в рамках празднования Дня молодежи 25 июня развернется первый круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности». На мероприятии в том числе пройдут бесплатные ночные кинопоказы в уличном кинотеатре.

Кинотеатр установят на площади перед Морвокзалом.

- Фильмы будут показывать с 21.00 до 2.00 (с 25 на 26 июня). Организаторы представят кинокартины мурманских авторов, а также победителей и лауреатов Международного кинофестиваля «Северный Характер», поднимающие проблемы молодежи и взаимоотношений поколений, - сообщили в паблике "Нордфильм".

В начале программы пройдут творческие встречи и показы фильмов местных кинематографистов. В продолжении мероприятия зрители увидят анимационный фильм «Городская коза», полнометражные игровые фильмы «Нормальный только я» и «День мертвых».

Вход на показы свободный.

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