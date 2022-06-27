Жителям Мурманска рассказали, где можно увидеть подаренный городу «Меч Победы»

В 2015 году Мурманску вручили «Меч Победы» к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Правительство Мурманской области

В 2015 году Мурманску вручили «Меч Победы» к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его выставляли в зале ГДЦ «Арктики», а потом на время убрали. «КП» узнала, где теперь можно увидеть меч.

- В 2016 году после окончания работы временной выставки администрация Мурманского областного краеведческого музея обратилась в администрацию города Мурманска с вопросом о возможности продления срока временного хранения наград города для размещения их в постоянной экспозиции музея «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». С 2016 года по настоящий момент жители и гости города могут увидеть «Меч Победы» и другие награды города-героя Мурманска в экспозиции Мурманского областного краеведческого музея, - сообщили «КП»-Мурманск» в мэрии.

Напомним: «Меч Победы» как город воинской славы получил Полярный.

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