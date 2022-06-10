В Мурманске собирают подписи в защиту океанариума

На данный момент петицию подписали 1250 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одна из самых обсуждаемых новостей этой недели в Мурманске - перевозка животных из океанариума в Московский зоопарк. Мурманское учреждение закрыто с 1 января 2022 года, грядет его реконструкция. Поэтому ластоногих животных и решили увезти на время жить в столицу, где бы за ними приглядывали.

Впрочем, и сотрудники океанариума и рядовые северяне этому не очень. Во-первые, многие животные уже возрастные, перенесут ли дорогу и как? Во-вторых, северяне боятся, что отъезд животных будет означать конец для уникального океанариума.

Поэтому в сети появилась петиция в его защиту, авторы которой требуют оставить артистов в Мурманске. На данный момент ее подписали 1250 человек. Также сбор подписей идет у самого океанариума в рабочие часы – листы подписали уже десятки человек.

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