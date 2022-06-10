Жители Оленегорска смогут купить дешевую рыбу

Оленегорцы смогут купить дешевую рыбу 11 июня. Фото: правительство Мурманской области
Мобильная ярмарка «Наша рыба» посетит Оленегорск
В 2021 году ярмарка «Наша рыба» стала мобильной и теперь ездит по городам Мурманской области. 11 июня она приедет в Оленегорск. Фудтраки остановятся у городского рынка и будут работать с 11.00 до 18.00.
- Торговля свежей, копченой, замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами будет вестись с автолавок, - сообщил организаторы.
Цены будут на 20% ниже рыночных.
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