Жители Оленегорска смогут купить дешевую рыбу

Оленегорцы смогут купить дешевую рыбу 11 июня. Фото: правительство Мурманской области

Мобильная ярмарка «Наша рыба» посетит Оленегорск

В 2021 году ярмарка «Наша рыба» стала мобильной и теперь ездит по городам Мурманской области. 11 июня она приедет в Оленегорск. Фудтраки остановятся у городского рынка и будут работать с 11.00 до 18.00.

- Торговля свежей, копченой, замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами будет вестись с автолавок, - сообщил организаторы.

Цены будут на 20% ниже рыночных.

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