На пяти дорогах в Мурманской области разметку нанесут устойчивым холодным пластиком

Пластиковая разметка более устойчива, чем сделанная краской. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области наносят разметку на дороги, где-то краской, а где-то специальным холодным пластиком, который более устойчив к воздействию, чем другие материалы. Это хорошо и для водителей, и для бюджета – такие линии надо обновлять реже, чем сделанные краской.

Пластиковая разметка появится на пяти областных и муниципальных дорогах: автоподъезды к Североморску (0 - 1+583, 3+383 –7+044 километры) и Апатитам (0 –2+725, 5+970 –20 километры), Снежногорск – Гаджиево, объездная автодорога Апатитов; Кандалакша – Полярные Зори.

- Также холодным пластиком будет нанесена разметка на ряде пешеходных переходов, в том числе на автоподъездах к Североморску, Мончегорску, Оленегорску, Полярным Зорям, Апатитам, Шонгую и Лиинахамари, объездной автодороге Апатитов, автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кандалакша – Полярные Зори, Пиренга – Ковдор, Кола – ж/д станция Выходной, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Гарантия на холодному пластику составляет год.

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