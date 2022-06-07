Летом автобусные остановки Мурманска украсят репродукции картин

Картины украсят 13 остановок общественного транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После 20 июня в Мурманска появится тематический троллейбус и арт-остановки, которые позволят ближе познакомиться с миром искусства. Проект "Искусство в знакомом маршруте" презентовал Мурманский областной художественный музей.

Картины украсят 13 остановок общественного транспорта, а репродукции произведений местных художников можно будет увидеть, прокатившись в троллейбусе №4.

- Мы предлагаем посмотреть на достопримечательности города через призму творчества художников Заполярья. Увидеть яркое в повседневном, а заодно и приятно с пользой провести время в пути! - сообщили сотрудники музея.

Проект создан при поддержке администрации Мурманска и АО «Электротранспорт»

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