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Звезды7 июня 2022 14:04

Летом автобусные остановки Мурманска украсят репродукции картин

Также по городу будет курсировать тематический троллейбус
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Картины украсят 13 остановок общественного транспорта.

Картины украсят 13 остановок общественного транспорта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

После 20 июня в Мурманска появится тематический троллейбус и арт-остановки, которые позволят ближе познакомиться с миром искусства. Проект "Искусство в знакомом маршруте" презентовал Мурманский областной художественный музей.

Картины украсят 13 остановок общественного транспорта, а репродукции произведений местных художников можно будет увидеть, прокатившись в троллейбусе №4.

- Мы предлагаем посмотреть на достопримечательности города через призму творчества художников Заполярья. Увидеть яркое в повседневном, а заодно и приятно с пользой провести время в пути! - сообщили сотрудники музея.

Проект создан при поддержке администрации Мурманска и АО «Электротранспорт»

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