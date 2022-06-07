Следователи назвали вероятную причину смерти двух топ-менеджеров VK в Ненецком АО

Владимиру Габриеляну было 39 лет, Сергею — 45. Фото: Владимир Габриелян

6 июня во время перехода через реку Бугряница в Заполярном районе Ненецкого АО перевернулись два снегоболотохода «Шерп». В одном ехали топ-менеджеры VK: менеджер по закупкам Сергей Мерзляков и первый заместитель директора Владимир Габриелян. Во втором – жена Владимира Алена и сопровождающий Сергей Ольсевич. Алена и Сергей успели выскочить из машины, а второй «Шерп» с людьми унесло сильным течением.

Тела погибших нашли утром 7 июня у реки Песцовой, что рядом с местом, где перевернулись вездеходы, когда местность изучали с воздуха. На вертолете они доставлены в Нарьян-Мар. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. В СУ Следственного комитета по Архангельской области и НАО «КП» сообщили, что не исключается версия, что мужчины погибли от переохлаждения.

Владимиру Габриеляну было 39 лет, Сергею — 45.

Напомним: местные жители рассказали, чем опасны места, где погибли топ-менеджеры в VK, и как помогали выжившим.

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