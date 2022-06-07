Сотрудник компании "Шерп" о трагедии в Ненецком АО: "Вездеход мог упасть с 8-метрового водопада"

Известно, что участники экспедиции передвигались на вездеходах "Шерп". Фото: Владимир Габриелян

6 июня в Заполярном районе Ненецкого АО случилось ЧП. Во власти суровой природы оказались участники экстремальной экспедиции, которая двигалась к мысу Канин Нос. Преодолевая реку Бугряница, снегоболотоходы, на которых ехали путешественники, перевернулись, их потащило в воду.

Погибли топ-менеджер VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков. Удалось остаться живыми Алене (жена Владимира Габриеляна) и Сергею Ольсевичу, которые ехали на втором вездеходе. Их на лодке доставили в поселок Шойна. Поиски экипажа первого вездехода велись с вертолета.

Известно, что участники экспедиции передвигались на вездеходах "Шерп". Как рассказал представитель компании, это первый раз, когда столь мощные машины смогло что-то опрокинуть.

- Говорят, что путешественники попали в сильное течение реки, а река, возможно, заканчивается восьмиметровым водопадом. Если это действительно так, то Шерп мог упасть с высоты с соответствующими последствиями. Это первый раз такое на моей памяти, чтобы Шерп перевернулся, - рассказал "КП"-Мурманск" сотрудник сервисного центра.

Напомним: жители села Шойна, рядом с которым произошла трагедия, рассказали, чем опасна эта местность для туристов.

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