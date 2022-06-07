Тела на вертолете доставили в Нарьян-Мар. Что рассказали следователи о гибели двух топ-менеджеров VK в Ненецком АО

Сергей Мерзляков и Владимир Габриелян участвовали в экстремальной экспедиции. Фото: Личный архив

6 июня во время перехода через реку Бугряница в Заполярном районе Ненецкого АО перевернулись два снегоболотохода «Шерп» В одном ехали топ-менеджеры VK: менеджер по закупкам Сергей Мерзляков и первый заместитель директора Владимир Габриелян. Во втором – жена Владимира Алена и сопровождающий Сергей Ольсевич. Алена и Сергей успели выскочить из машины, а второй «Шерп» с людьми унесло сильным течением.

- Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью. После поступления информации об исчезновении двух мужчин незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, которые осложнялись удаленностью и отсутствием связи на месте происшествия. 7 июня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно- медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших, - сообщили в СУ Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому АО.

Алена и Сергей успели выскочить из машины, а второй «Шерп» с людьми унесло сильным течением. Фото: СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО

Проводится процессуальная проверка.

Напомним: перед гибелью Владимир Габриелян опубликовал фотографии и видео из опасной экспедиции.

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