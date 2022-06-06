В Мурманске мотоциклист отсудил компенсацию морального вреда у виновника ДТП

Ответчик свою вину в нарушении ПДД отрицал, полагая, что байкер сам водил с нарушениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске мотоциклист обратился в суд, собираясь взыскать компенсацию морального вреда с водителя Honda, который стал виновником ДТП. Мужчина рассказал, что из-за столкновения с автомобилем он получил телесные повреждения.

Ответчик свою вину в нарушении ПДД отрицал, полагая, что байкер сам водил с нарушениями. Кроме того отметил, что размер заявленной компенсации завышен.

- Тем не менее суд, исследовав обстоятельства дела и оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что нарушение Правил дорожного движения допустил автомобилист, который не убедился не пропустил мотоцикл, которые ехал в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Мурманска.

С водителя Honda в итоге взыскали компенсацию морального вреда. Размер ее не уточняется.

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