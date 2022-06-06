На Мурманскую область надвигается похолодание

Который день в Мурманской области идут дожди. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Который день в Мурманской области идут дожди. В ближайшие два дня - 7 и 8 июня - ситуация не изменится, на улицу все так же лучше выходить с зонтиком. Зато будет тепло - до +20. А вот потом будем мерзнуть.

- 9 июня ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Карелию и далее на Архангельскую область. по Мурманской области ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, временами дождь, понижение температуры воздуха, - обещает областной гидрометцентр.

Напомним: синоптики обещают северянам июнь теплее обычного.

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