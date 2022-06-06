В Мурманской области начала цвести брусника

В последние дни Кольский полуостров щедро поливает дождем, но зато стоит тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни Кольский полуостров щедро поливает дождем, но зато стоит тепло. И это благотворно влияет на природу.

Так, уже можно заметить на полянках в Мурманске и в лесу, зацвела брусника. Что, к слову, довольно рано для этой ягоды, которая обычно начинает набирать цвет после середины июня.

Напомним: ранее мы писали, что уже цветет морошка.

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