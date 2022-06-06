На фестивале "Арктические берега" выступят резиденты Comedy club и Мари Краймбрери

24 июня на Поморской набережной в Коле состоится большой праздник для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 июня на Поморской набережной в Коле состоится большой праздник для выпускников девятых и одиннадцатых классов.

- Правительство Мурманской области ведет активную подготовку по организации выпускного, чтобы после сдачи всех экзаменов они могли хорошо повеселиться и провести время. Главной праздничной площадкой для выпускников региона станет Поморская набережная города Колы, где будет дан старт большому фестивалю «Арктические берега»,- отметил губернатор Андрей Чибис.

Празднование начнется в 18.00, а закончится в 22.00. Как сообщила вице-губернатор Елена Дягилева, главным символом праздника станет белый кораблик - как знак того, что взрослая жизнь для выпускников начнется с чистого листа. На выпускном будут организованы тематические фотозоны, в акватории будут ходить парусники. А во время open air выступят резиденты Comedy club Женя Искандарова и Женя Синяков, а также Мари Краймбрери.

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