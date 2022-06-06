Заведующую библиотекой Умбы оштрафовали из-за оскорбления ребенка

Постановление в законную силу еще не вступило.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
В Терском районе под административное дело попала заведующая детской районной библиотекой "Терская МБ". Женщина оскорбила юную посетительницу, которая после случившегося вместе с родителями обратилась в прокуратуру.
- 2 апреля в учреждении между девочкой и заведующей библиотеки произошел словесный конфликт. Сотрудница оскорбила несовершеннолетнюю, чем унизила ее честь и достоинство, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении заведующей было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья признал женщину виновной. Ей назначили штраф - 3 тысячи рублей.
Постановление в законную силу еще не вступило.
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