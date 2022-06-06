59-летний житель Североморска взял кредит и перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей

59-летний североморец попал в крупные долги из-за телефонных мошенников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

59-летний североморец попал в крупные долги из-за телефонных мошенников.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Тот предупредил, что на северянина якобы кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить это, незнакомец посоветовал создать новую заявку на кредит и в дальнейшем перевести деньги на «безопасный» счет.

- Введенный в заблуждение мужчина последовал указаниям афериста и через онлайн кабинет оформил на себя кредит на сумму около 1,3 миллиона рублей. А затем перевел все кредитные деньги на счета, продиктованным злоумышленником, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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