Нарния, ты ли это? В Мурманске такси провалилось под новый асфальт

Колесо такси застряло в яме. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На улице Полярной Правды в Мурманске 5 июня такси провалилось в яму, образовавшуюся после укладки нового асфальта. После сильного дождя грунт решил со всеми попрощаться.

- Кто такси в бездну заказал? - шутят в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Кто знает, может это и не бездна была, а путь в Нарнию...

Напомним: в Молочном в грязи увяз грузовик, а размытую дорогу закрыли на несколько дней.

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