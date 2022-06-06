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Звезды6 июня 2022 7:36

В Мурманске для съемок фильма про капитана ищут игрушечного попугая

Над короткометражным фильмом "Капитан и Пинагор" будут работать с 7 по 9 июня
Ника СВЕТЛОВА
Декорации установили прямо на сцене ДК им. Кирова. Фото: NORDFILM

Декорации установили прямо на сцене ДК им. Кирова. Фото: NORDFILM

В Мурманской области приступают к съемках короткометражного фильма "Капитан и Пинагор". Декорации установили прямо на сцене ДК им. Кирова.

- Кроме этого съемки будут проводиться в мурманском порту на судне вспомогательного флота, которое будет задекорировано под судно "Пинагор". В роли капитана – заслуженный артист РФ, актер мурманского театра кукол Владимир Пьянков. В роли попугая – попугай Габриель. Фильм снимает мурманчанка Кристина Бородина, получившая грант министерства культуры региона для молодых кинематографистов, - рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

А пока для съемок ищут большого игрушечного попугая.

Те, кто может помочь, могут написать режиссеру фильма.

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