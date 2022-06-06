В Мурманской области зацвела морошка

В лесу уже можно встретить цветущую морошку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Лето только началось, Мурманская область едва стала зеленой, но благодаря теплым дням пробуждение стало активным.

Читатели "КП"-Мурманск" поделились с нами, что в лесу уже цветет морошка. Пока не очень активно, но все же цветов довольно много.

Каким будет урожай "заполярной малины" зависит от погоды. Были годы, когда ягоды цвели обильно, но из-за холодов или, наоборот, жары, не смогли созреть.

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