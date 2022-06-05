В Гаджиево подросток забил раненую чайку кирпичом

Птица, вероятно, не могла летать. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

В Гаджиево мальчик учинил расправу над беззащитной птицей. Как сообщили в паблике "Уютное Заполярье" (18+), подросток раздавил раненую чайку ногой, а потом добил ее кирпичом.

Инцидент произошел около дома № 87 по улице Душенова. В комментариях северяне возмущены жестокостью ребенка.

Напомним: зимой мурманские школьники пытались заживо сжечь голубя. Птицу спасла прохожая.

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