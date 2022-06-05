В старой гостинице Кандалакши произошел серьезный пожар

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 5 июня загорелась кандалакшская гостиница "Сполохи", что находится на улице Набережной. К счастью, здание уже не эксплуатируется.

На месте происшествия работали пожарные.

- Закрытые двери в здание вскрывались инструментами. На третьем этаже в одном из помещений обгорела мебель и строительные отходы на площади 20 квадратных метров, закопчен коридор на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 9.15 пожар потушили. В его ликвидации были задействованы 9 человек личного состава, 2 пожарные автоцистерны и автолестница. Звено газодымозащитной службы работало на объекте 23 минуты.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

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