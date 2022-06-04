На праздновании Дня молодежи в Мурманске выступит Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко выступит в Мурманске 26 июня. Фото представлено пресс-службой певца

26 июня в центре Мурманска состоится большой праздник в честь Дня молодежи. Главной приглашенной звездой станет исполнитель хитов "Венера-Юпитер", "Вечно молодым" Ваня Дмитриенко.

Всего в программе праздника 40 мероприятий, в том числе юкигассен, фестиваль уличной культуры "Двигатель", скейтбординг, гигантская матрешка-качели.

Мурманск станет частью масштабного фестиваля "День молодежи 2022", который пройдет в 10 регионах. Среди хедлайнеров мероприятий – Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Ваня Дмитриенко и другие.

Напомним: с 84-летием со дня образования Мурманской области северян поздравила Пелагея.

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