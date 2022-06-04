Жительница Североморска отдала кибермошенникам 135 тысяч рублей

Северянка знала о таких схемах обмана, но поверила звонящим. Фото: Антон ЗАБИРОВ

42-летняя жительница Североморска стала жертвой кибермошенников, которые позвонили ей под видом сотрудников службы безопасности банка. Северянку обманули по классической схеме.

- Женщину уверяли, что неизвестный пытается снять денежные средства, оформив на ее имя потребительский кредит. Для того, чтобы этого не произошло, северянке необходимо проследовать в отделение банка и закрыть все счета с одновременным переводом денежных средств на более «безопасные» счета, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Жительница Североморска перевела 135 тысяч рублей, после чего телефоны, с которых ей звонили, стали недоступны. Полиции женщина рассказала, что читала в СМИ о таких способах обмана, но когда позвонили ей - поверила, что все это правда.

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