Стадион Профсоюзов в Мурманске перейдет в областную собственность

Стадион Профсоюзов хотят передать в областную собственность. Фото: минспорт Мурманской области

Летом 2020 года стало известно о продаже стадиона Профсоюзов, который принадлежит облсовпрофу. За спортивный объект хотели выручить 150 миллионов рублей.

Позже в правительстве Мурманской области сообщили, что рассматривается вопрос перехода стадиона в собственность региона. 3 июня во время визита делегации госкорпорации развития ВЭБ.РФ стало известно, что эти планы сохраняются. По примерным подсчетам, реконструкция объекта после того, как он станет областным, обойдется примерно в 100 миллионов рублей.

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