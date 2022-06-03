Женщины до 45 лет и обеспеченные: какие туристы чаще всего приезжают в Мурманскую область

Больше всего гостей - из Москвы, Санкт-Петербурга. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году Мурманскую область посетили 486,2 тысячи туристов, что является рекордным количеством для региона. До сравнения, в 2016-м - 330 тысяч.

Как отметили в комитете по туризму Мурманской области, за последние годы турист сильно изменился.

– Они стали более требовательны к комфорту, всю информацию узнают заранее, приезжают за впечатлениями, - сообщила заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина.

Эксперты составили портрет туриста в Заполярье. Чаще всего к нам едут женщины, больше всего гостей - из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленобласти (70%), возраст - от 25 до 45 лет.

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