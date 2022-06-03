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Общество3 июня 2022 13:12

В Мурманской области зарегистрирован случай заболевания клещевым боррелиозом

Клещи кусают северян в южных регионах
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Все случаи присасывания клещей происходят в других регионах, куда северяне выезжают в отпуск.

Все случаи присасывания клещей происходят в других регионах, куда северяне выезжают в отпуск.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали, что среди северян, пострадавших от укусов клещей, зарегистрирован случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

При этом с начала сезона активности этих кровососов клещевым вирусным энцефалитом жители Мурманской области пока не заражались. Все случаи присасывания клещей происходят в других регионах, куда северяне выезжают в отпуск.

По состоянию на 2 июня, медучреждения региона зарегистрировали одно обращение по поводу укусов клещами.

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