В Мурманской области зарегистрирован случай заболевания клещевым боррелиозом

Все случаи присасывания клещей происходят в других регионах, куда северяне выезжают в отпуск.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали, что среди северян, пострадавших от укусов клещей, зарегистрирован случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).
При этом с начала сезона активности этих кровососов клещевым вирусным энцефалитом жители Мурманской области пока не заражались. Все случаи присасывания клещей происходят в других регионах, куда северяне выезжают в отпуск.
По состоянию на 2 июня, медучреждения региона зарегистрировали одно обращение по поводу укусов клещами.
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