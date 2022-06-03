По дороге в Мурманск пропал уроженец Казахстана

Последний раз Валентин заходил в соцсети 18 мая. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманской области ищут 38-летнего Валентина Галихайдарова. Мужчина родом из Казахстана, пропал по дороге в Заполярье.

- В последние годы жил в Северо-Западном районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, поехал в Мурманск на личном автотранспорте - Skania, - сообщила в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Наталья Иванова.

Последний раз Валентин заходил в соцсети 18 мая. С тех пор его местонахождение не известно.

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