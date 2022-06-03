В Мурманске мастер по ремонту обманул клиентку на 400 тысяч рублей и проиграл деньги в казино

Безработного 37-летнего мурманчанина задержали. Фото: Анастасия ОСИПОВА

41-летняя жительница Мурманска осталась без денег и ремонта квартиры из-за мастера, который оказался мошенником.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла предложение об услугах по ремонту квартир. Северянку устроила выгодная цена и она созвонилась с мастером.

- При встрече они обсудили планируемый ремонт. Мужчина попросил перевести ему 400 тысяч рублей для закупки строительного материала и мебели, а также для оплаты предстоящих услуг, что мурманчанка и сделала. В течение полугода злоумышленник создавал видимость своей работы - ободрал обои и снес дверные косяки. Он заверил заказчицу, что материалы и мебель он закупил, мол, они хранятся в его гараже. Когда хозяйка стала сомневаться в подлинности договора, мастер перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 37-летнего мурманчанина задержали. Он признал вину и пояснил, что часть полученных денег сразу проиграл в онлайн-казино.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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