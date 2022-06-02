3 июня в Мурманской области ожидается сильный ветер и грозы

Также 3 июня в отдельных районах возможны грозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сохраняется теплая погода, но уже с дождями. 3 и 4 июня Кольский полуостров будет во власти циклона, смещающегося с Балтийского моря на север Скандинавии.
- Ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13, днем +15+20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Также 3 июня в отдельных районах возможны грозы.
Каким будет лето в Мурманской области - читайте в нашем материале.
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