3 июня в Мурманской области ожидается сильный ветер и грозы

Также 3 июня в отдельных районах возможны грозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется теплая погода, но уже с дождями. 3 и 4 июня Кольский полуостров будет во власти циклона, смещающегося с Балтийского моря на север Скандинавии.

- Ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13, днем +15+20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также 3 июня в отдельных районах возможны грозы.

Каким будет лето в Мурманской области - читайте в нашем материале.

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