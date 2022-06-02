В Мурманске на Терском переулке сгорел легковой автомобиль

При пожаре никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

2 июня в Мурманске вспыхнул легковой автомобиль. Пожар случился около полудня на переулке Терском, 4.

- Огонь повредил моторный отсек, обгорели передние колеса и часть салона. Пожар ликвидирован спустя 20 минут, пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

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