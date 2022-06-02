Делегацию Мурманской области на ПМЭФ-2022 возглавит Андрей Чибис

15-18 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум-2022. Фото: Правительство Мурманской области

15-18 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум-2022.

По традиции, на него приедет делегация из Мурманской области. Как сообщили "КП"-Мурманск" в правительстве региона, возглавит ее губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в прошлом году одним из символов ПМЭФ стал краб Юра из Заполярья.

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