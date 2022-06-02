В Мурманске хозяин привязал немецкую овчарку на улице и бросил

Собаку забрали на время в зоогостиницу. Фото: Юлия Федосеева

Утром 1 июня в одном из заброшенных мест в Росте нашли привязанную немецкую овчарку. Пес был совсем один, без хозяина. Рядом - миски с водой и едой.

- По словам очевидцев, некий мужчина накануне вечером шел с этой собакой и мисками. А обратно уже возвращался без нее. Собака домашняя, кобель, ранее ее видели с хозяином, - написали в паблике "Моя Роста" (18+).

Четвероногого друга спасала волонтер Юлия Федосеева. На время питомца пристроили в зоогостиницу, с другими обитателями он хорошо поладил. В дальнейшем собаке будут искать новый дом.

Напомним: сотрудники экотехнопарка во время сортировки мусора нашли среди отходов живую черепаху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru