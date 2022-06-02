В Мурманской области лепят июньских снеговиков

Снеговик посреди лета - норма для Заполярья. Фото: vk.com/murmansk.region

Несмотря на то, что наступило лето, а деревья оделись в зеленую листву, зимние забавы все еще не отпускают северян. Так, в Мурманской области из остатков снега, который растаял не везде, слепили маленьких снеговичков.

- Привет из Александровска! Апрельских снеговиков лепили, майских тоже, настало время июньских, - написали в паблике "Регион 51" (16+), поделившись фотографиями милых круглых творений.

Надеемся, что в июле и августе снежные скульптуры все же ваять не придется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru