Владимир Путин про приглашение в Мурманск: "Обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию"

Вместе с супругой Махмут воспитывает 10 детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Международный день защиты детей Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». В числе тех, кто смог пообщаться с президентом, был и многодетный отец из Мурманска Махмут Халитов.

- Хотелось вас пригласить вас к нам в Мурманск в гости лично. Я думаю, если сейчас не получится, то когда на пенсию пойдете, у вас будет время, - обратился к главе государства Махмут Халитов.

- Спасибо за приглашение, обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Может, пораньше получится, - отреагировал Владимир Путин.

Недавно во время рабочей поездки в Мурманске семье Халитовых полпред президента по СЗФО Александр Гуцан вручил орден «Родительская слава». Вместе с супругой Махмут воспитывает 10 детей.

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