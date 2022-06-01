В Мурманске женщина выпала с балкона на седьмом этаже

Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Мурманской области
Днем 1 июня на улице Скальной в Мурманске погибла женщина. Северянка выпала с лоджии на седьмом этаже, спасти ее не удалось.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи. Погибшая 1963 года рождения, - сообщила "КП"-Мурманск" и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.
Проводится доследственная проверка.
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