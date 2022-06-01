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Дом. Семья1 июня 2022 13:19

В Мурманской области мама-медведица учила малышей переходить дорогу

В Мурманской области сняли на видео медведицу с медвежатами
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Водителям стоит быть осторожнее. Фото: скриншот видео

Водителям стоит быть осторожнее. Фото: скриншот видео

В Мурманской области все чаще можно заметить прогуливающихся медведей, которые ищут что-нибудь вкусненькое. Так, на видео сняли медведицу с медвежатами, которые переходили трассу в районе речки.

- Это замаскированная рыбохрана, - шутят северяне в паблике "Аноним".

Водителям стоит быть осторожнее.

Напомним: ранее в Териберке заметили двух медведей. Косолапые были в 30 метрах от туристов.

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