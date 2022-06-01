В Кандалакшском заливе бродячие собаки загрызли 7 тюленей

Северян просят помочь защитить морских друзей. Фото: vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском заливе можно встретить разных ластоногих - нерп, морских зайцев, моржей, гренландских тюленей. Однако часто они становятся жертвами бродячих собак.

Доверчивые морские животные, оказавшись на берегу ради подкормки, попадают в зубы псов.

- Чаще жертвами становятся кольчатые нерпы, которые ранней весной отдыхают на льду. По подсчетам инспекторов заповедника, в этом зимнем сезоне бродячие собаки загрызли как минимум 7 тюленей, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Собаки ходят стаями, среди них есть домашние (на «самовыгуле») с ошейниками. Городские хищники нападают на тюленя, загрызают его и практически сразу бросают, спокойно наблюдая, как к погибшему животному слетаются вороны.

Северян просят помочь защитить морских друзей. Хозяевам не стоит отпускать четвероногих питомцев "на вольные хлеба". И лучше наблюдать за ластоногими на расстоянии – в бинокль.

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