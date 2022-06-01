Адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав кораблей с Днем Северного флота

Командующий флотом обратился к личным составам кораблей, в том числе к находящимся в Средиземном море.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил подчиненных с Днем Северного флота, которому 1 июня исполнилось 289 лет.
Командующий флотом обратился к личным составам кораблей, в том числе к находящимся в Средиземном море. Он подчеркнул, что с учетом роста напряженности в мире и откровенно враждебных настроений по отношению к нашей стране входящих в НАТО государств, военная защита Отечества становится самой важной и актуальной задачей.
- Консолидация сил и усилий на обеспечение готовности и боеспособности сил и войск, принимающих участие в специальной военной операции, поддержания высокого боевого духа личного состава флота, готовности решать задачи по предназначению будет главной задачей для всех нас в летнем периоде обучения, - сказал командующий Северным флотом.- отметил Александр Моисеев.
Адмирал Александр Моисеев пожелал подчиненным крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, мира и добра, новых свершений и успехов в службе и труде на благо России и Северного флота.
Вечером в Североморске состоится патриотическая акция - концерт «Zа ВМФ!» с участием известных артистов.
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