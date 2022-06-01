Адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав кораблей с Днем Северного флота

Командующий флотом обратился к личным составам кораблей, в том числе к находящимся в Средиземном море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил подчиненных с Днем Северного флота, которому 1 июня исполнилось 289 лет.

Командующий флотом обратился к личным составам кораблей, в том числе к находящимся в Средиземном море. Он подчеркнул, что с учетом роста напряженности в мире и откровенно враждебных настроений по отношению к нашей стране входящих в НАТО государств, военная защита Отечества становится самой важной и актуальной задачей.

- Консолидация сил и усилий на обеспечение готовности и боеспособности сил и войск, принимающих участие в специальной военной операции, поддержания высокого боевого духа личного состава флота, готовности решать задачи по предназначению будет главной задачей для всех нас в летнем периоде обучения, - сказал командующий Северным флотом.- отметил Александр Моисеев.

Адмирал Александр Моисеев пожелал подчиненным крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, мира и добра, новых свершений и успехов в службе и труде на благо России и Северного флота.

Вечером в Североморске состоится патриотическая акция - концерт «Zа ВМФ!» с участием известных артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru