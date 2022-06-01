Нашли их лагерь, лодку с мотором и машину. В Алакуртти пропали два рыбака

Жители Алакуртти собираются на поиск двух местных, которые пропали на рыбалку. Фото: личный архив

Жители Алакуртти собираются на поиск двух местных, которые пропали на рыбалку. Мужчины собирались на озера Ориярви и Кутуярви и уехали еще 26 мая.

- Нашли их лагерь, лодку с мотором и машину. Если кто видел, огромная просьба позвонить. Также хочу добавить, что собираем поисковой отряд, всем неравнодушным гражданам с лодками просьба подключиться, - написал в группе "Подслушано в Алакуртти №1" (16+) Иван Винокуров.

Напомним: в Териберке также ищут пропавшего рыбака. Юрий Козлов вышел в море 12 мая.

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