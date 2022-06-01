Нашли их лагерь, лодку с мотором и машину. В Алакуртти пропали два рыбака

Жители Алакуртти собираются на поиск двух местных, которые пропали на рыбалку. Фото: личный архив
Жители Алакуртти собираются на поиск двух местных, которые пропали на рыбалку. Мужчины собирались на озера Ориярви и Кутуярви и уехали еще 26 мая.
- Нашли их лагерь, лодку с мотором и машину. Если кто видел, огромная просьба позвонить. Также хочу добавить, что собираем поисковой отряд, всем неравнодушным гражданам с лодками просьба подключиться, - написал в группе "Подслушано в Алакуртти №1" (16+) Иван Винокуров.
Напомним: в Териберке также ищут пропавшего рыбака. Юрий Козлов вышел в море 12 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru