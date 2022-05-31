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Общество31 мая 2022 7:40

В Мурманской области из-за санкций пропадут из продажи кактусы и венерины мухоловки

Импорт растений запретили
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Уже шесть пакетов санкций насчитывается против России.

Уже шесть пакетов санкций насчитывается против России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже шесть пакетов санкций насчитывается против России. В страну запретили ввозить предметы роскоши, в том числе технику, машины, украшения.

Жители Мурманска уже заметили, что в магазинах пропала косметика известных брендов. На этом процесс не закончится.

- Теперь в Россию нельзя ввозить некоторые растения, в том числе кактусы и венерины мухоловки. Их можно выращивать из семян, но это очень долгий и кропотливый процесс, которые не выгоден продавцам. Рассматриваются варианты ввозить эти растения через другие страны, но процессс выстраивания логистики займет время, - рассказали "КП"-Мурманск" в одном из цветочных магазинов города, где раньше можно было купить экзотические растения.

Товар, который еще остался в стране, на фоне запрета вырос в цене на 20-30% в виду спроса.

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