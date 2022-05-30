В Североморске на акции «Zа ВМФ!» выступят ST, Денис Майданов и Ольга Кормухина

1 июня в Североморске пройдет патриотическая акция «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-Морского Флота России и СВО. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 июня в Североморске пройдет патриотическая акция «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-Морского Флота России и СВО. Северян приглашают поддержать защитников Отечества, выполняющий свой воинский долг, и посмотреть на концерт с народными артистами.

Так, в рамках акции выступят Денис Майданов, Ольга Кормухина, ST, Сергей Войтенко и группа "Баян Микс", вокалисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна Наталья Качура и Кристина Древаль.

- Концерт начнется в 18.00 на улице Сафонова, акция - в 16.00, - сообщают в администрации Североморска.

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