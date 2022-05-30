31 мая в Североморске завершится отопительный сезон

Отопление начнут отключать с 9 утра 31 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Североморска определились с датой окончания отопительного сезона. Отопление начнут отключать с 9 утра 31 мая.

Напомним, что с этой же даты батареи будут холодными и в Мурманске. А с 30 мая отопление отключат в Оленегорске.

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