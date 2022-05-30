Население Мурманской области сократилось до 668 тысяч человек за 11 лет

Больше всего северян - 622 тысячи человек, живут в городах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Росстат опубликовал предварительные данные Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году.

Данные для Мурманской области неутешительные: число жителей в регионе сократилось с 2010 года, когда проходила предыдущая перепись, на 127,4 тысячи человек и составляет 668 тысяч человек вместо 795,4 тысячи.

Больше всего северян - 622 тысячи человек, живут в городах.

Напомним: с января 2022 года из Мурманской области уехало 1,8 тысячи человек. Родился в регионе 871 человек.

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