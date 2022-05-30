До отключения горячей воды в Мурманске остался один день

Ранее на Мурманской ТЭЦ прошли испытания на максимальную температуру. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С первым днем лета в Мурманской области начнутся отключения горячей воды. Первая опрессовка запланирована на котельной "Северная" "Мурманэнергосбыта" 1 июня. Ранее на Мурманской ТЭЦ прошли испытания на максимальную температуру.

Различные работы продлятся до конца лета. С подробным расписанием всех отключений можно ознакомиться в нашем материале.

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