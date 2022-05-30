Жительницу Мурманска оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение полицейских

Мурманчанка полностью признала свою вину. Ей назначили штраф - 50 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

21-летнюю мурманчанку осудили за совершение двух преступлений - по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Как установило следствие, в ночь с 11 на 12 ноября 2021 года девушка, находясь на обочине автодороги Р-21 «Кола» нарушала общественный порядок, создавая своими действиями аварийную ситуацию.

- Полицейские потребовали от нее проехать в отдел полиции для административного разбирательства, однако северянка стала вести себя агрессивно. Она два раза ударила в туловище одного правоохранителя, а другому удар пришелся по голове, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области. - Также девушка в грубой нецензурной форме оскорбила сотрудников, когда те попросили ее сесть в служебный автомобиль и проехать на медосвидетельствование на состояние опьянения.

Мурманчанка полностью признала свою вину. Ей назначили штраф - 50 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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