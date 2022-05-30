Андрей Чибис: В Мурманской области мусорят не инопланетяне

На минувшей неделе в Мурманской области стартовала акция "Чистая Арктика". Фото: Правительство Мурманской области

На минувшей неделе в Мурманской области стартовала акция "Чистая Арктика". На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис сообщил, что к нему подошла мурманчанка и попросила убрать и возле ее дома.

- Я с большим удовольствием предложил ей перчатки и сказал, чтобы она собрала соседей на уборку. Это не инопланетяне мусорят вокруг наших домов, а сами жильцы. Надо трепетнее относиться к земле – все в наших руках, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в рамках "Чистой Арктики" с берегов Кольского и Кандалакшского заливов вывезли 12 тонн мусора.

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