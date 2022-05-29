Могли погибнуть два человека: в Заполярном в подъезде дома вспыхнул матрас

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 29 мая в Заполярном случился пожар на улице Юбилейной, 2. Возгорание в девятиэтажном доме чуть не обернулось трагедией.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной диспетчерской службы в 05.20. Сгорел матрас с каркасом на лестничной площадке между 8 и 9 этажами на площади 3 квадратных метра. В двух квартирах огнеборцы вскрывали двери шансовым инструментом, а также балкон, разбив стекла, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из языков пламени огнеборцы спасли мужчину и женщину. А спустя 40 минут пожар полностью потушили.

На месте происшествия работали 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.

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