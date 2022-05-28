Дорога на Териберку закрыта из-за схода оползня

Причина схода оползня устанавливаются. Фото: vk.com/my_teriberka

28 мая дорога на Териберку закрыта - на полотно сошел оползень. Случилось это на 23 километре автоподъезда к селу.

- Пострадавших нет, но нарушено движение в обоих направлениях. На место выехали специалисты и техника ДРСУ Териберка, - сообщает оперштаб Мурманской области.

Причина схода оползня устанавливается, по предварительной версии это произошло из-за талых вод.

Ранее оползень сошел на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске.

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