Изменилось время выступления Пелагеи в Мурманске

Пелагея выступит на концерте к 84-летию со дня образования Мурманской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

28 мая в Мурманске состоится большой концерт к 84-летию со дня образования Мурманской области. На нем можно будет услышать фолк-певицу Пелагею.

Изначально сообщалось, что она выступит со своей группой в 19.30, однако, как уточнили в правительстве Мурманской области, их выступление состоится в 18.30 на Пяти Углах.

Программа празднования 84-летия со дня образования Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Напомним: 28 мая на Дне химика в Апатитах выступит Олег Газманов. Бесплатный концерт пройдет на центральной площади города.

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